صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
توك شو

2513 وحدة سكنية للمصريين بالخارج..احجز في المرحلة الثانية من "بيتك في مصر"

منار عبد العظيم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات الحجز الإلكتروني لـ 2513 وحدة سكنية ضمن الطرح التكميلي للطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة

ويأتي هذا الطرح في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية مناسبة للمصريين المقيمين في الخارج، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بمناطق عمرانية جديدة ومدن متكاملة المرافق والخدمات.

رابط الحجز الإلكتروني

يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في الحصول على وحدة ضمن هذا الطرح الدخول إلى موقع المبادرة.

تفاصيل الطرح: وحدات متنوعة في مواقع متميزة

يشمل الطرح التكميلي وحدات متنوعة بعدد من المدن الجديدة، موزعة كالتالي:

مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط – 2149 وحدة

القاهرة الجديدة: 52 وحدة

العلمين الجديدة: 1014 وحدة

المنيا الجديدة: 19 وحدة

أسيوط الجديدة: 58 وحدة

مدينة بدر: 312 وحدة

برج العرب الجديدة: 260 وحدة

سوهـاج الجديدة: 34 وحدة

دمياط الجديدة: 52 وحدة

مدينة 15 مايو: 300 وحدة

قنا الجديدة: 48 وحدة

مشروعا فالي تاورز وفالي تاورز إيست – 136 وحدة

العبور الجديدة: 100 وحدة

حدائق أكتوبر: 36 وحدة

مشروعا سكن مصر وجنة – 228 وحدة

المنصورة الجديدة: 96 وحدة (سكن مصر) + 24 وحدة (جنة)

أكتوبر الجديدة: 108 وحدات (سكن مصر)

تصريح المتحدث الرسمي.. تسهيلات جديدة وتنوع في المشروعات

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن حجز الـ 2513 وحدة بدأ فعليًا اليوم الإثنين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "بيتك في مصر".

وأوضح "خطاب" أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الحاجزين، لافتًا إلى قرار الوزارة بالسماح بترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة التكميلية لمشروع "بيت الوطن"، بما يتيح مرونة أكبر ويعزز استفادة المصريين بالخارج من مشروعات الإسكان المختلفة.

وأضاف أن جميع المشروعات المطروحة كاملة التشطيب، مع اختلاف في نسب التميز والمساحات، لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من المصريين بالخارج، سواء من حيث الأسعار أو المواقع أو التصميمات.

نظام المحفظة المالية: مرونة في الدفع وتسهيلات للحاجزين

وبيّن المتحدث الرسمي أن الوزارة اعتمدت نظام المحفظة المالية لكل عميل، ضمن الطرح العاشر من مشروع "بيت الوطن"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتوفير آلية مرنة لإدارة المدفوعات واستكمال الحجز بسهولة، دون تعقيدات أو تأخير.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

أذكار المساء النبوية

أذكار المساء النبوية.. حصنك من كل مكروه نهاية اليوم

الغضب

الأزهر: «لا تغضب» دواء نبوي لآفات النفس ودعوة للتوازن والسكينة

رئيس جامعة الأزهر

هل يوجد ترادف كلي في اللغة العربية؟.. رئيس جامعة الأزهر: العماء انقسموا إلى رأيين

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

