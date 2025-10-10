2513 وحدة سكنية للمصريين بالخارج..احجز في المرحلة الثانية من "بيتك في مصر"

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات الحجز الإلكتروني لـ 2513 وحدة سكنية ضمن الطرح التكميلي للطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة

ويأتي هذا الطرح في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية مناسبة للمصريين المقيمين في الخارج، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بمناطق عمرانية جديدة ومدن متكاملة المرافق والخدمات.

رابط الحجز الإلكتروني

يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في الحصول على وحدة ضمن هذا الطرح الدخول إلى موقع المبادرة.

تفاصيل الطرح: وحدات متنوعة في مواقع متميزة

يشمل الطرح التكميلي وحدات متنوعة بعدد من المدن الجديدة، موزعة كالتالي:

مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط – 2149 وحدة

القاهرة الجديدة: 52 وحدة

العلمين الجديدة: 1014 وحدة

المنيا الجديدة: 19 وحدة

أسيوط الجديدة: 58 وحدة

مدينة بدر: 312 وحدة

برج العرب الجديدة: 260 وحدة

سوهـاج الجديدة: 34 وحدة

دمياط الجديدة: 52 وحدة

مدينة 15 مايو: 300 وحدة

قنا الجديدة: 48 وحدة

مشروعا فالي تاورز وفالي تاورز إيست – 136 وحدة

العبور الجديدة: 100 وحدة

حدائق أكتوبر: 36 وحدة

مشروعا سكن مصر وجنة – 228 وحدة

المنصورة الجديدة: 96 وحدة (سكن مصر) + 24 وحدة (جنة)

أكتوبر الجديدة: 108 وحدات (سكن مصر)

تصريح المتحدث الرسمي.. تسهيلات جديدة وتنوع في المشروعات

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن حجز الـ 2513 وحدة بدأ فعليًا اليوم الإثنين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "بيتك في مصر".

وأوضح "خطاب" أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الحاجزين، لافتًا إلى قرار الوزارة بالسماح بترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة التكميلية لمشروع "بيت الوطن"، بما يتيح مرونة أكبر ويعزز استفادة المصريين بالخارج من مشروعات الإسكان المختلفة.

وأضاف أن جميع المشروعات المطروحة كاملة التشطيب، مع اختلاف في نسب التميز والمساحات، لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من المصريين بالخارج، سواء من حيث الأسعار أو المواقع أو التصميمات.

نظام المحفظة المالية: مرونة في الدفع وتسهيلات للحاجزين

وبيّن المتحدث الرسمي أن الوزارة اعتمدت نظام المحفظة المالية لكل عميل، ضمن الطرح العاشر من مشروع "بيت الوطن"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتوفير آلية مرنة لإدارة المدفوعات واستكمال الحجز بسهولة، دون تعقيدات أو تأخير.