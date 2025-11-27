بأبحاث متقدمة في الذكاء الاصطناعي.. تمريض بني سويف يلفت الأنظار في مؤتمر المنصورة الدولي

شاركت كلية التمريض بجامعة بني سويف، بفاعلية في المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، والذي أُقيم بالتعاون مع كلية نيو لاناركشاير في اسكتلندا بالمملكة المتحدة وجامعة لا تروب الأسترالية. وقد عُقد المؤتمر تحت عنوان: "التمكين والاستثمار في مهنة التمريض: كأحد دعائم اقتصاد الدولة" (Empowering and Investing the Nursing Profession: "As an Asset to the State’s Economy").



وقد جاءت مشاركة الكلية ممثلة في عدد من القيادات والأكاديميين، حيث شاركت الدكتورة حنان الزبلاوي، عميد كلية التمريض، كـ "أستاذ منصة" (Chair Person) في إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر. كما شهد المؤتمر مشاركة علمية بحثية متميزة من الدكتورة شيماء حسن، الأستاذ المساعد بقسم التمريض النفسي، والتي قدمت ورقة عمل حول موضوع "الذكاء الاصطناعي في الصحة العقلية الإيجابية" (Artificial Intelligence in Positive Mental Health)، مسلطة الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الرعاية الصحية النفسية. في السياق ذاته، قدمت الدكتورة علياء عبد الله، وكيل المعهد الفني للتمريض، ورقة بحثية بعنوان "الثورة الرقمية في رعاية الصحة العقلية" (The Digital Revolution in Mental Health Care)، استعرضت فيها التطورات التكنولوجية واستخداماتها في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية النفسية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن مشاركة كلية التمريض في هذا المؤتمر تعكس رؤية الجامعة الاستراتيجية في تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال التمريض، ودعم الكوادر الشبابية للمساهمة في تطوير النظام الصحي. كما أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في بناء جسور التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية العالمية، مما يسهم في نشر المعرفة وتبادل الخبرات، ويعزز من دور التمريض كمهنة حيوية في المجتمع. وأضاف أن تكريم الكلية في هذا المؤتمر هو دليل على الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم والبحث في جامعة بني سويف.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم كلية التمريض بجامعة بني سويف لمشاركتها الفعالة والمتميزة في أعمال المؤتمر ومناقشاته.