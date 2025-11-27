قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي : صدى البلد دائما يدعم الدولة وينشر الفكر والنقد البناء
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بأبحاث متقدمة في الذكاء الاصطناعي.. تمريض بني سويف يلفت الأنظار في مؤتمر المنصورة الدولي

تمريض بني سويف
تمريض بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شاركت كلية التمريض بجامعة بني سويف، بفاعلية في المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، والذي أُقيم بالتعاون مع كلية نيو لاناركشاير في اسكتلندا بالمملكة المتحدة وجامعة لا تروب الأسترالية. وقد عُقد المؤتمر تحت عنوان: "التمكين والاستثمار في مهنة التمريض: كأحد دعائم اقتصاد الدولة" (Empowering and Investing the Nursing Profession: "As an Asset to the State’s Economy").
 

وقد جاءت مشاركة الكلية ممثلة في عدد من القيادات والأكاديميين، حيث شاركت الدكتورة حنان الزبلاوي، عميد كلية التمريض، كـ "أستاذ منصة" (Chair Person) في إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر. كما شهد المؤتمر مشاركة علمية بحثية متميزة من الدكتورة شيماء حسن، الأستاذ المساعد بقسم التمريض النفسي، والتي قدمت ورقة عمل حول موضوع "الذكاء الاصطناعي في الصحة العقلية الإيجابية" (Artificial Intelligence in Positive Mental Health)، مسلطة الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الرعاية الصحية النفسية. في السياق ذاته، قدمت الدكتورة علياء عبد الله، وكيل المعهد الفني للتمريض، ورقة بحثية بعنوان "الثورة الرقمية في رعاية الصحة العقلية" (The Digital Revolution in Mental Health Care)، استعرضت فيها التطورات التكنولوجية واستخداماتها في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية النفسية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن مشاركة كلية التمريض في هذا المؤتمر تعكس رؤية الجامعة الاستراتيجية في تعزيز التعليم والبحث العلمي في مجال التمريض، ودعم الكوادر الشبابية للمساهمة في تطوير النظام الصحي. كما أشار إلى أهمية هذه الفعاليات في بناء جسور التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية العالمية، مما يسهم في نشر المعرفة وتبادل الخبرات، ويعزز من دور التمريض كمهنة حيوية في المجتمع. وأضاف أن تكريم الكلية في هذا المؤتمر هو دليل على الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم والبحث في جامعة بني سويف.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم كلية التمريض بجامعة بني سويف لمشاركتها الفعالة والمتميزة في أعمال المؤتمر ومناقشاته.

