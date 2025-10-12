قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
عبد السند يمامة: أشكر الرئيس السيسي بعد تعييني بمجلس الشيوخ وأتشرف بالثقة
تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب
فيريرا يرفض نقل تدريبات الزمالك من الكلية الحربية إلى مقر النادي
شاحنات المساعدات تتدفق من مصر لغزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة
بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام
أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة سلافة جويلى، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر الأكاديمية بالشيخ زايد.

وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد أولى اجتماعات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمقرر انعقاده بكامل تشكيل اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، بمقر الأكاديمية. 

كما أجرى المهندس خالد عبدالعزيز، جولة في مقر الأكاديمية، تفقد خلالها قاعة الاجتماع، للوقوف على مدى جاهزيتها من الناحية الفنية والتقنية، والتأكد من توافر جميع الوسائل اللازمة لعقد الاجتماع على النحو الذي يضمن نجاح أعماله.

وأشاد رئيس الأعلى للإعلام، بالإمكانات التنظيمية والتقنية التي توفرها الأكاديمية، مشيرًا إلى أن عقد الاجتماع في هذا الصرح يعكس الحرص على تبني نهج مؤسسي في تطوير المنظومة الإعلامية، موضحًا ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين المجلس والأكاديمية خلال المرحلة المقبلة.

المهندس خالد عبدالعزيز الأعلى لتنظيم الإعلام الوطنية للتدريب رئيس مجلس الوزراء

