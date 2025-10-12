قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمامة وحازم عمر أبرزهم.. قرار جمهوري بتعيين عدد من رؤساء الأحزاب بمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
محمد إبراهيم

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الإحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية ، الدفعة 76 بحرية دفعة الفريق تامر عبد العليم محمـد والدفعة 62 فنية عسكرية دفعة الفريق فخرى محمد سعيد العصار والدفعة 8 كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة اللواء طبيب محمد سعد الدين محمـد على عمر والدفعة 5 من حملة المؤهلات العليا والدورة ٢ فروسية دفعة الفريق أول صدقى صبحى والدفعة 4 ضباط متخصصين دفعة الفريق إبراهيم عبد الغفور العرابى.

وذلك بحضور عدد من الوزراء والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين.  

بدأت مراسم الإحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة البدنية والقتالية والمهارة العالية التى إكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكليات العسكرية.

تلى ذلك عرض عدد من نماذج نظم التسليح الحديثة والتى تهدف إلى مواكبة أحدث النظم العلمية والتكنولوجية فى ظل التطور المتسارع فى نظم التسليح المتكاملة والمسيرات ، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضا متميزا أظهر مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة.

كما قدموا عروضاً لعدد من الأغانى الوطنية ، واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكليات العسكرية يتقدمهم حملة الأعلام ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريماً لروح شهداء الوطن الأبرار.

أعقبها إعلان رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة نتيجة التخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الدفعات الجديدة من طلبة الكليات العسكرية ، وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لآدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية بالأكاديمية لتخريج أجيالٍ جديدة من الضباط القادرين على حماية الوطن ، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على ما إكتسبوه من إنضباط ذاتى وكفاءة تدريبية متميزة لتظل القوات المسلحة على أتم الجاهزية والإستعداد للزود عن ثرى مصر المقدس.

وقام أوائل خريجى الكليات العسكرية وكلية الشرطة بتقديم هدية تذكارية للقائد العام للقوات المسلحة ، ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين وأسرهم متمنياً لهم التوفيق فى مسيرتهم العملية داخل صفوف القوات المسلحة.

وأشار وزير الدفاع إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى صون مقدرات الوطن ، وأن القوات المسلحة ستظل قوية بعطاء أبنائها المخلصين للحفاظ على أمن مصر وإستقرارها مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وزير الدفاع الكليات العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية

