رسالة مؤثرة من رئيس جامعة حلوان: لازم أولادنا يعرفوا التمن اللي دفعه أجدادهم علشان يعيشوا بأمان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة ومؤثرة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أن هذه المناسبة ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي درس خالد في الإرادة والعزة الوطنية، ورسالة لكل الأجيال بأن إرادة الشعب المصري لا تُقهر.

وقال قنديل: "لازم أولادنا يعرفوا التمن اللي دفعه أجدادهم علشان إحنا نعيش في أمان واستقرار. إعرف تاريخك… إقراه… وافتخر إنك مصري"، مشددًا على أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب، وتعريفهم بحقائق التاريخ بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "مصر جت، وجه بعدها التاريخ — دي مش جملة، دي حقيقة"، داعيًا إلى مخاطبة العالم بلغات متعددة للتعريف بتاريخ مصر المجيد، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، وتحويل هذا التوجه إلى مشروع قومي تتبناه الجامعات ومراكز البحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن "أجدادنا نقشوا تاريخهم على الحجر حتى لا يندثر… وعلينا اليوم أن نكتب تاريخنا بوعي، لنترك لأبنائنا ذاكرة لا تُنسى"، مؤكدًا أن التاريخ أمانة والوعي مسؤولية، وأن الحفاظ على الهوية الوطنية يبدأ من فهم الماضي والاعتزاز به.

وفي ختام تصريحاته، قال قنديل: "أكتوبر مش بس نصر… ده درس في العزة، ورسالة لكل الأجيال إن إرادة الشعب لا تُقهر. محدش يخاف من اللي بيحصل، إحنا شعب وقت الشدة بيصنع المعجزات"، داعيًا الجميع إلى التمسك بالحقيقة، والثقة في الوطن والقيادة، والاعتزاز بالمجد المصري الذي سُطر بدماء الأبطال.