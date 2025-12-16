إشادة عمالية بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن ترحيبه البالغ باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارات التي تؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره، وسيادته الدائمة على أرضه وموارده الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الاتحاد، أن هذه القرارات تمثل انتصارًا صريحًا لقواعد الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وتجسيدًا واضحًا للإجماع الدولي المتنامي حول عدالة القضية الفلسطينية، كما تعكس رفضًا قاطعًا لكافة سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة، وفي مقدمتها الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.

وثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بكل التقدير والاعتزاز، الدور الوطني والتاريخي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدفاع الثابت عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيادته الحكيمة للجهود السياسية والدبلوماسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحفظ ثوابت القضية الفلسطينية، ويُجسّد مكانة مصر المحورية كركيزة أساسية للاستقرار، وصوتٍ داعم للعدالة والشرعية الدولية.

وشدد الاتحاد على أن المواقف المصرية الواضحة، بقيادة الرئيس السيسي، شكّلت سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، كما رسّخت التزام الدولة المصرية بمسار السلام العادل والشامل، القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما شدد الاتحاد على أن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، وأن أي ممارسات أو سياسات تنتقص من هذه الحقوق تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتستوجب المساءلة القانونية، وتحميل دولة الاحتلال كامل مسؤولياتها عن الأضرار الإنسانية والاقتصادية والبيئية التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد دعمه الكامل لكافة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه الكامل مع عمال وشعب فلسطين، مؤكدًا أن الحركة العمالية المصرية ستظل دائمًا في مقدمة الصفوف الداعمة للحقوق العادلة للشعوب، والمدافعة عن الحرية والكرامة الإنسانية، والرافضة لكافة أشكال الاحتلال والعدوان.