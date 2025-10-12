العمل توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية لدعم التدريب وبناء القدرات

وقّع وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بروتوكول تعاون مع الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة المصرية الصينية، بهدف دعم مجالات التدريب وبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وتفعيل التعاون الأكاديمي والتطبيقي في مجالات التكنولوجيا التطبيقية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الكوادر البشرية وطلاب الجامعة بالمهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل، إلى جانب توفير فرص تدريب ميداني لطلاب الجامعة داخل المراكز التابعة لوزارة العمل، وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك..وأكد وزير العمل أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتطوير الأداء المؤسسي، موجها بأهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول.

من جانبها أشارت الدكتورة رشا الخولي إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار والتطبيق العملي لخدمة خطط التنمية المستدامة.