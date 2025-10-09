قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ننتظر بفارغ الصبر عودة أطفالنا بفضل الرئيس ترامب
ترامب: دول بالشرق الأوسط تمتلك ثروات ستشارك في إعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة تمتد تدريجيًا إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، موضحة أن صور الأقمار الصناعية رصدت غطاءً سحابيًا كثيفًا فوق الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، مع احتمال امتداد الأمطار إلى مدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن نشاط الرياح المتقطع يسهم في تلطيف الأجواء، ليبقى الطقس خريفيًا معتدلًا نهارًا ولطيفًا ليلًا، فيما تواصل الهيئة متابعة حالة الطقس على مدار الساعة لضمان دقة التوقعات.

وقالت هيئة الأرصاد إن البلاد تتأثر بمنخفضين جويين، أحدهما سطحي على البحر المتوسط والآخر في طبقات الجو العليا، مما يعزز فرص تكاثر السحب وهطول الأمطار.

واشارت إلى أن مناطق الساحل الشمالي الغربي مثل مطروح والإسكندرية، وشمال الوجه البحري كمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، تشهد أمطارًا بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى مساءً.

May be an image of text

وأضافت أن الطقس ليلًا يميل إلى البرودة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية، وتسجل درجات الحرارة الصغرى أقل من 20 مئوية، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى بين 20 و21 درجة.

وتشهد البلاد خلال اليومين المقبلين انخفاضًا إضافيًا في درجات الحرارة، تأثرًا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، لتسجل العظمى على القاهرة ما بين 28 و29 درجة مئوية.

وحذّرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار ونصف، مع استمرار الحالة حتى الخميس المقبل.

كما دعت الهيئة إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى نتيجة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية، خاصة القريبة من المسطحات المائية.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الخريفية ليلًا وفي الصباح الباكر لتجنب نزلات البرد، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول نظرًا للتقلبات المتسارعة التي تشهدها هذه الفترة الانتقالية من العام.

 بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 22
العاصمة الإدارية 29 21
6 أكتوبر 30 21
بنهــــا 29 22 
دمنهور 29 22
وادي النطرون 30 21
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 21 
الزقازيق 29 22 
شبين الكوم 28 21
طنطا 28 20
دمياط 27 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 31 21
السويس 31 20
العريش 28 18
رفح 28 21
رأس سدر 31 21
نخل 29 12
كاترين 24 11
الطور 31 21
طابا 30 22
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 27 20
العلمين 28 21
مطروح 26 20
السلوم 27 18
سيوة 27 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 31 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 32 23
الشلاتين 36 25
حلايب 32 26
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 32 25
الفيوم 30 20
بني سويف 31 19
المنيا 31 18
أسيوط 32 18
سوهاج 33 21
قنا 36 20 
الأقصر 37 21
أسوان 37 22
الوادي الجديد 35 21
أبو سمبل 38 21

