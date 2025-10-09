اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، ووصفه بأنه "إنجاز كبير" يمثل فرصة لإنهاء الحرب المدمرة وإطلاق سراح المحتجزين وفقا لما أفادت به القاهرة الإخبارية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبذل قصارى جهده لدعم تنفيذ الاتفاق وضمان نجاحه في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

سحب الجيش الإسرائيلي قواتة

من جهة أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثلاث فرق من الجيش الإسرائيلي قد بدأت بالفعل في سحب قواتها من مدينة غزة، وذلك تزامنًا مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر اليوم، وفقًا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، عبرت عدة أطراف دولية عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تهدئة طويلة الأمد، في وقت يبقى فيه الشك قائماً حول مدى التزام جميع الأطراف ببنوده.