قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم تفاهمات شرم الشيخ.. إسرائيل تعلن تأجيل اجتماع الكابينت بشأن غزة

رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

كشفت القناة 12 العبرية اليوم الخميس عن تأجيل موعد انعقاد جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الإسرائيلي إلى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنها "مرتبطة بالتطورات الجارية في شرم الشيخ"، حيث تواصل الوفود المصرية والإسرائيلية والأمريكية والقطرية اجتماعاتها المكثفة ضمن المباحثات الخاصة بإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، جاء تأجيل الجلسة لإتاحة المجال أمام استكمال المشاورات بين تل أبيب وواشنطن بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، والتي تم الاتفاق عليها مبدئيًا الليلة الماضية في شرم الشيخ، برعاية مصرية وبمشاركة مسؤولين من المخابرات القطرية والأمم المتحدة.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة – بحسب التسريبات – وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 40 يومًا، مقابل بدء عملية تبادل إنساني تشمل النساء والأطفال وكبار السن من الطرفين، تمهيدًا لإطلاق مفاوضات لاحقة حول انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان، وبدء إدخال مساعدات إنسانية مكثفة تحت إشراف دولي.

كما تنص الخطة على إعادة تشغيل معبر رفح بشكل دائم بالتنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية، وبدء تشكيل لجنة ثلاثية مصرية – أمريكية – قطرية لمراقبة تنفيذ البنود الإنسانية والأمنية، على أن تعرض تفاصيل المرحلة الثانية على قمة إقليمية موسّعة من المقرر أن يشارك فيها ترامب خلال زيارته المرتقبة للشرق الأوسط.

زيارة مرتقبة لترامب

وقالت تقارير غير مؤكدة إن التحضيرات جارية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ خلال الأسبوع المقبل، حيث سيعلن من هناك رسميًا عن "خطة ترامب للسلام" التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 وفتح مسار سياسي جديد يعيد السلطة الفلسطينية إلى غزة.

في المقابل، أفادت مصادر إسرائيلية بأن تأجيل اجتماع الكابينت جاء أيضًا في ظل خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن بنود الخطة، إذ يعارض وزراء اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أي اتفاق "يفسر كتنازل لحماس"، بينما يسعى نتنياهو إلى موازنة الموقف مع واشنطن التي تضغط باتجاه التهدئة.

نتنياهو غزة شرم الشيخ ترامب حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

ترشيحاتنا

فقيد سوهاج

النهاية على الطريق.. نجاة الابن من الموت بين يدي أبيه ورحيل الأخير في حادث بسوهاج | القصة الكاملة

اخر حملة لرئيس حي شرق قبل القبض عليه

في دور الانعقاد المقبل..نظر أولى جلسات استئناف رئيس حى شرق الإسكندرية

بطولة العالم للسباحة

رئيس مدينة العلمين يكشف تفاصيل إقامة بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمارينا

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد