باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فرصة تاريخية لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط

رحب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد أنه يمثل فرصة تاريخية لإحلال سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.



وذكر راديو باكستان اليوم /الخميس/ - أن شريف أشاد بالجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط لتحقيق هذا الإنجاز، كما أكد أن قيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمفاوضات تعكس التزامه الراسخ بتحقيق السلام الدولي.



وقال شريف، إن باكستان ستواصل العمل مع الشركاء وقادة الدول الشقيقة لضمان إرساء قواعد السلام والأمن والكرامة للشعب الفلسطيني وفقا لرغباته وقرارات الأمم المتحدة.