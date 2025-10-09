المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود

أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء والأشقاء المصريين والقطريين والأتراك من أجل وقف العدوان والمحرقة والإبادة الصهيونية في قطاع غزة جاء ثمرة ونتيجة لصمود غزة وشعبها المقاوم الأسطوري وتضحياته العظيمة بعد عامين من العدوان.

وذكرت اللجان في بيان لها أن الموقف والرد الموحد لفصائل المقاومة وعدم الرضوخ لمعادلة الإبادة أو الاستسلام أفشل كافة مخططات العدو الصهيوني ورغم فظاعة الجرائم وهول الدمار والمأساة الإنسانية فقد فشل العدو ومن يدعمه من إقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه وبقي شعبنا صامداً مرابطاً على أرضه .

كما دعت أيضا إلى إستمرار جميع أدوات الضغط العربية والإسلامية والدولية على الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني لضمان تنفيذ الاتفاق في جميع مراحله بما يؤدي إلى إنسحاب الجيش الصهيوني الكامل من قطاع غزة .

وقالت أيضا : بكل فخر نحيي شهداء شعبنا الأبطال من المدنيين العزل والقادة والمقاتلين في غزة والضفة وكافة ساحات المواجهة والإسناد في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين قدموا أطهر الدماء وأغلى الأرواح من أجل شعبنا وقضيتنا ونوجه التحية لأسرانا وجرحانا ونؤكد لهم جميعاً أن تضحياتهم ستظل خالدة وحاضرة في وجدان وعقول وقلوب أبناء الأمة وأحرار العالم ومصدر فخر وعزة وإلهام لا ينضب .