الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النرويج تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن اتفاق غزة

وزير خارجية النرويج
وزير خارجية النرويج
محمود نوفل

عبّر وزير خارجية النرويج إسبين بارث إيد عن تفاؤله الحذر بشأن اتفاق غزة مضيفا " هذا أمر يجب أن نرحب به ترحيبا حارا.

ومنذ قليل ؛ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه صدرت أوامر للفرق العسكرية في غزة بالاستعداد للانسحاب الكامل من القطاع أو التراجع إلى الخطوط الخلفية.

وأشار الإعلام العبري إلى ان وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية: بعد مصادقة الحكومة على الاتفاق سيتمكن سكان مدينة غزة من العودة إليها اعتبارا من يوم غد.

فيما أعلنت حركة حماس، وفقا لما ورد في خبر عاجل تداولته وسائل إعلام فلسطينية، أنها توصلت إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمّن انسحاباً لقوات الاحتلال وتبادل الأسرى بين الأطراف المعنية.

ووفقاً لبيان الحركة، فإن الاتفاق يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار وتحديد آليات لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، إلى جانب تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين وفق معايير يتفق عليها.

وفي البيان، أكّدت حماس أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وأن الأطراف الراعية على أتم استعداد لتوقيع الاتفاق في مصر خلال الساعات المقبلة.

ولم تعلن أي تفاصيل مثل مواعيد التبادل، عدد الأسرى، وخطوط الانسحاب لم تُكشف بعد في المنشورات الرسمية، وتبقى عرضة للتفاوض والمراجعة حتى التصديق النهائي.

ويُذكر أن المفاوضات غير المباشرة جرت في شرم الشيخ برعاية دولية ومصرية وقطرية، وترتكز على خطة الرئيس الأميركي المكوّنة من 20 بندًا التي أُعلنت مؤخرًا. وفقاً للتقارير، فإن الخلافات بين الجانبين لا تزال تتركز حول خريطة الانسحاب، دور حماس في الحكم، وضمانات عدم العودة إلى التصعيد العسكري.

وإذا تحقق هذا الاتفاق فعليًا، فسيشكّل نقطة تحول مهمة في ملف النزاع الغزّي، ويفتح الباب أمام تنفيذ خطوات إنسانية عاجلة مثل إعادة الإعمار ودخول المساعدات إلى القطاع. لكنه أيضاً سيكون اختبارًا لالتزام الأطراف ببنوده، وقدرة المراقبة الدولية والمحلية على ضمان تنفيذ تلك الخطوات على الأرض دون انزلاق نحو تجدد المعارك.

