قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: سنبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الاستعداد لسحب جزئي للقوات من غزة
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين ترحب باتفاق غزة وتصفه بـ"الاختراق التاريخي"
وزير العدل الإسرائيلي: الاتفاق يتضمن تنازلات وسنعمل لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح
وزير خارجية هولندا: اتفاق غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
بعد حبس السابق.. رئيس حي شرق تتسلم مهام منصبها رسميًا وتلتقي المواطنين
اتفاق غزة إنجاز كبير وفرصة لإنهاء حرب مدمرة وإطلاق سراح المحتجزين
المقاومة الفلسطينية: وقف الإبادة الصهيونية في غزة جاء ثمرة ونتيجة للصمود
كوستاريكا ترشح ريبيكا جرينسبان لخلافة أنطونيو جوتيريش في الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

انخفاض أسعار النفط مع تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
انخفاض أسعار النفط مع تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة، مما خفّف من حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين ضغطت قوة الدولار الأمريكي على السلع الأساسية.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا أو ما يعادل 0.51% لتسجل 65.91 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 38 سنتًا أو 0.61% ليصل إلى 62.17 دولارًا للبرميل.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن إسرائيل وحماس توصّلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، ضمن خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعقد اجتماعًا للحكومة في وقت لاحق اليوم للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.


وقد ساعدت الحرب في غزة خلال الأشهر الماضية على دعم أسعار النفط، إذ كان المستثمرون يقيّمون المخاطر المحتملة على إمدادات النفط العالمية إذا ما توسّع الصراع ليشمل المنطقة بأكملها.


وكان التحالف، الذي يضم منظمة البلاد المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، قد اتفق يوم الأحد الماضي على زيادة إنتاجه في نوفمبر بكمية أقل من توقعات السوق، ما ساعد على تهدئة المخاوف من فائض المعروض.


وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 1% أمس لتسجل أعلى مستوى في أسبوع، بعدما رأى المستثمرون أن تعثّر التقدم في التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا يعني استمرار العقوبات المفروضة على روسيا.


وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن إجمالي المنتجات النفطية الموردة — وهو مقياس لاستهلاك النفط — ارتفع الأسبوع الماضي إلى 21.99 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.


وقال محللو جيه بي مورجان إن الطلب العالمي على النفط بدأ شهر أكتوبر بوتيرة أضعف، إذ تشير عدة مؤشرات استهلاك — منها حركة الحاويات في ميناء لوس أنجلوس، ورسوم مرور الشاحنات في ألمانيا، وحجم مناولة الحاويات في الصين — إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.


وأضاف المحللون أن الطلب العالمي على النفط بلغ في الأيام السبعة الأولى من أكتوبر 105.9 ملايين برميل يوميًا، بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميًا عن العام الماضي، لكنه يقل بنحو 90 ألف برميل عن تقديرات البنك.


كما تباطأ معدل زيادة المخزونات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية، إذ ارتفعت بنحو 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أبطأ ارتفاع خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
 

تراجعت أسعار النفط حركة حماس خطة لإنهاء الحرب في غزة حدة التوترات الجيوسياسية قوة الدولار الأمريكي على السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

ترشيحاتنا

فقيد سوهاج

النهاية على الطريق.. نجاة الابن من الموت بين يدي أبيه ورحيل الأخير في حادث بسوهاج | القصة الكاملة

اخر حملة لرئيس حي شرق قبل القبض عليه

في دور الانعقاد المقبل..نظر أولى جلسات استئناف رئيس حى شرق الإسكندرية

بطولة العالم للسباحة

رئيس مدينة العلمين يكشف تفاصيل إقامة بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمارينا

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد