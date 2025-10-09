إيطاليا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا لزم الأمر |تفاصيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن وزير الخارجية الإيطالي أعلن استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة في حال استدعت الحاجة لذلك.

الوزير أكد أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها في تعزيز جهود وقف إطلاق النار في المنطقة.

إيطاليا تدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف الوزير الإيطالي أنه في إطار دعم الاستقرار الإقليمي والجهود الدولية للسلام، فإن بلاده تسعى لدعم المفاوضات والضغط على الأطراف المعنية لوقف التصعيد وإرساء هدنة دائمة.

الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من غزة

من جانب آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثلاثة فرق في الجيش الإسرائيلي بدأت بالفعل في سحب قواتها من مدينة غزة، في خطوة تُعتبر جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.

إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من ظهر اليوم، وهو ما يعزز آمال المجتمع الدولي في تهدئة الوضع المتأزم في القطاع.