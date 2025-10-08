طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

أعلنت الناقل الوطني مصر للطيران، أنها سوف تنقل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، غدا الخميس، من المغرب إلى القاهرة على متن رحلة خاصة، وذلك عقب صعوده لكأس العالم 2026.

بحسب مصر للطيران، فإنه من المقرر أن تصل رحلة المنتخب في الساعة الخامسة والنصف مساء غد الخميس إلي مطار القاهرة الدولي رحلة مصر للطيران الخاصة رقم MS3951 بأحدث طائرات الشركة من طراز A321neo قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة وعلي متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب فوزه علي منتخب جيبوتي في المباراة التي أقيمت بالمغرب وتأهله لبطولة كأس العالم 2026.

قدمت مصر للطيران كافة خدماتها لتيسير إجراءات السفر للمنتخب الوطني خلال مشواره لتحقيق حلم الوصول إلي مونديال 2026 وسفره مباشرة علي متن طائرات الشركة الوطنية في جميع المباريات التي أقيمت خارج مصر في الدول الأفريقية المشاركه في مجموعة المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعربت مصر للطيران عن خالص التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وشعب مصر العظيم بتحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم 2026.