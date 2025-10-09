قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الخارجية: الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الاهتمام بالمواطن المصري يظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، مشدداً على ضرورة تطوير آليات العمل القنصلي بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لتطلعات الجاليات المصرية.


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع قيادات وأعضاء القطاع القنصلي، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل وبحث سبل تعزيز الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج.
ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر مع مختلف قطاعات وزارة الخارجية.


كما أشار وزير الخارجية إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة للارتقاء بمنظومة العمل القنصلي سواء في الخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية، أو في الداخل عبر مكاتب التصديقات التابعة للوزارة، وهو ما يتطلب مواصلة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتيسير الإجراءات وتقديم خدمات متميزة تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية.


وأكد الوزير عبدالعاطي أهمية تسريع عملية التحول الرقمي للخدمات القنصلية وتوسيع نطاق استخدام المنصات الإلكترونية لتسهيل الحصول على الخدمات عن بُعد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التواصل الفعّال مع المواطنين وتوفير الوقت، وطرح مبادرات جديدة لتحقيق هذا الغرض على غرار التعاون الجاري مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة التصديق على المستندات والوثائق عبر مكاتب البريد ومنصات رقمية. 


وفي ذات السياق، وفي إطار الحرص على التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات، وجه وزير الخارجية بفتح مكاتب تصديقات جديدة في عدد من المحافظات لاسيما دمياط، السويس، الفيوم، البحر الأحمر، فضلاً عن فتح مكاتب إضافية في الشرقية وكفر الشيخ.

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي أولويات الدولة المصرية تطوير آليات العمل القنصلي التطورات التكنولوجية تطلعات الجاليات المصرية

