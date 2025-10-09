الرئيس الإسرائيلي: اتفاق غزة يمثل فرصة لوضع حد للحرب

أعرب الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالإعلان عن اتفاق غزة، واصفا إياه بأنه يمثل "فرصة حقيقية للترميم والتعافي، وإنهاء الحرب المستمرة".

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن هرتسوج، قدم الشكر لفريق التفاوض، وللوسطاء الدوليين الذين ساهموا في الوصول إلى هذا الاتفاق.



كما توجه بـ"خالص الشكر" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بما وصفه بـ"القيادة الاستثنائية التي أظهرها في سبيل تأمين الإفراج عن الرهائن، ووضع حد للحرب، وفتح أفق جديد للسلام في الشرق الأوسط".



وأضاف: "لا شك في أنه يستحق جائزة نوبل للسلام."



وفي حال قام ترامب بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، أكد هرتسوج أنه "سيُستقبل باحترام بالغ، خاصة أن هذا الاتفاق من شأنه أن يجلب لحظات من الارتياح العميق للعائلات الإسرائيلية."

