أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 9-10-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة هولندا ومالطا بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

بوروندي X كينيا – 4 مساء

موزمبيق X غينيا – 7 مساء

بوتسوانا X أوغندا – 7 مساء

الصومال X الجزائر – 7 مساء

مالاوي X غينيا الإستوائية – 7 مساء

ليبيريا X ناميبيا – 7 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

فنلندا X ليتوانيا - 7 مساء

مالطا X هولندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

قبرص X البوسنة والهرسك – 9.45 مساء

النمسا X سان مارينو – 9.45 مساء

بيلاروسيا X الدنمارك – 9.45 مساء

اسكتلندا X اليونان – 9.45 مساء

جمهورية التشيك X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

جزر الفارو X الجبل الأسود – 9.45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمم أسيا المؤهلة للمونديال

سلطنة بروناي X اليمن – 11 صباحاً

باكستان X أفغانستان – 12 ظهراً

لبنان X بوتان – 7 مساء

سوريا X ميانمار – 7.15 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

أمريكا X إيطاليا – 11.30 مساء

المغرب X كوريا الجنوبية – 2 فجر الجمعة