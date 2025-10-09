أبرز مباريات اليوم الخميس 9-10-2015 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 9-10-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة هولندا ومالطا بتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
بوروندي X كينيا – 4 مساء
موزمبيق X غينيا – 7 مساء
بوتسوانا X أوغندا – 7 مساء
الصومال X الجزائر – 7 مساء
مالاوي X غينيا الإستوائية – 7 مساء
ليبيريا X ناميبيا – 7 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026
فنلندا X ليتوانيا - 7 مساء
مالطا X هولندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6
قبرص X البوسنة والهرسك – 9.45 مساء
النمسا X سان مارينو – 9.45 مساء
بيلاروسيا X الدنمارك – 9.45 مساء
اسكتلندا X اليونان – 9.45 مساء
جمهورية التشيك X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
جزر الفارو X الجبل الأسود – 9.45 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أمم أسيا المؤهلة للمونديال
سلطنة بروناي X اليمن – 11 صباحاً
باكستان X أفغانستان – 12 ظهراً
لبنان X بوتان – 7 مساء
سوريا X ميانمار – 7.15 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
أمريكا X إيطاليا – 11.30 مساء
المغرب X كوريا الجنوبية – 2 فجر الجمعة