أخبار البلد

بعد إجازة 6 أكتوبر.. باقي كام إجازة رسمية في 2025؟

العطلات الرسمية في مصر 2025
العطلات الرسمية في مصر 2025
رشا عوني

العطلات الرسمية في مصر 2025 .. ارتفعت معدلات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، حيث اقترب العام على الانتهاء وتنتهي معه العلاقات الرسمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ويتم الإعلان عنها رسمياً من رئيس الوزراء و وزير العمل،، فهل انتهت الإجازات الرسمية هذا العام؟. 

آخر إجازة رسمية في 2025

بحسب أجندة مجلس الوزراء الصادرة لعام 2025 ، فتعتبر إجازة 6 أكتوبر هي اخر إجازة رسمية هذا العام، وخلال الأشهر القليلة المقبلة وهي نوفمبر وديسمبر لا تحمل أي إجازة رسمية مدفوعة الأجر. 

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

وقررت الحكومة ترحيل إجازة 6 أكتوبر2025 من يوم الأثنين الماضي إلى اليوم الخميس 9 أكتوبر، وبذلك يعتبر اليوم الخميس إجازة رسمية بكافة قطاعات الدولة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص و البنوك بالكامل. 

بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. عدد الإجازات الرسمية في مصر 2025 المتبقية
اجازة 6 اكتوبر

قرار رئيس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيل موعد إجازة أكتوبر، ليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بدلاً من الإثنين 6 أكتوبر.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والعاملين بالهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبالتالي يحصل الموظفين على 3 أيام عطلة رسمية يوم الخميس بمناسبة إجازة 6 أكتوبر 2025، إضافة للجمعة والسبت أيام العطلة الأسبوعية.

موعد شم النسيم 2025 والعطلات الرسمية في مصر.. إجازات ممتدة وأجواء احتفالية | الموجز
العطلات الرسمية 2025

موعد عمل البنوك بعد إجازة 6 أكتوبر

أوضح البنك المركزي المصري في بيان رسمي أن يتم إستئناف العمل في كافة البنوك في مصر صباح يوم الأحد 12 المقبل 2025.

الإجازات المتبقية في عام 2025

تُعد إجازة 6 أكتوبر آخر الإجازات الرسمية الكبرى خلال عام 2025، وذلك بعد انتهاء مناسبات الأعياد الدينية والقومية الأخرى وتمثل هذه العطلة فرصة وطنية لتكريم بطولات القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
 

إجازات شهر أكتوبر 2025

يُتوقع أن يحتوي شهر أكتوبر 2025 على 10 أيام إجازة، تتمثل في إجازة عيد القوات المسلحة بالإضافة إلى أيام عطلات نهاية الأسبوع. 

مواعيد الإجازات الرسمية في هذا الشهر ستكون كالتالي:

  • الخميس 9 أكتوبر إجازة بدلاً من 6 أكتوبر
  • الجمعة 10 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • السبت 11 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 17 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • السبت 18 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 24 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • السبت 25 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 31 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
العطلات الرسمية 2025 اجازة 6 اكتوبر اخر اجازة رسمية اجازة 2025 ترحيل اجازة 6 اكتوبر

