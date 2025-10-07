موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. عطلة طويلة بقرار من رئيس الوزراء

يشغل موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 اهتمام العاملين في القطاعين العام والخاص في مصر، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار ترحيل موعد الإجازة الرسمية، حيث يترقب الموظفون الحصول على أيام راحة ممتدة بعد موسم الصيف وأعياد العام.

قرار ترحيل الإجازة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بترحيل موعد إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة من الإثنين 6 أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر 2025.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبموجب هذا القرار، يستفيد الموظفون من عطلة ممتدة تصل إلى 3 أيام متتالية تبدأ من الخميس 9 أكتوبر بمناسبة إجازة أكتوبر، تليها عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة 10 أكتوبر والسبت 11 أكتوبر.

أيام العطلات الأسبوعية الرسمية في أكتوبر 2025

يتضمن شهر أكتوبر 2025 8 أيام عطلة تشمل يوم الإجازة الوطنية المقررة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

وفيما يلي جدول الإجازات:

الإثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تم ترحيلها إلى الخميس 9 أكتوبر).

الجمعة 11 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 12 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 17 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 18 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 24 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 25 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 31 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

بحسب الخريطة الزمنية للعطلات الرسمية، تعد إجازة السادس من أكتوبر آخر الإجازات الوطنية الكبرى المتبقية خلال عام 2025. وهي مناسبة وطنية تحيي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي حققها الجيش المصري عام 1973.

وتأتي هذه الإجازة كفرصة للموظفين والعاملين للحصول على قسط من الراحة قبل نهاية العام واستئناف جدول العمل المعتاد.

أهمية الإجازة للموظفين

يشكل ترحيل الإجازة إلى الخميس فرصة للعاملين للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد لثلاثة أيام، ما يسهم في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية بعد فترة عمل مزدحمة خلال الصيف.

كما تساهم هذه العطلة في تنشيط قطاع السياحة الداخلية والإقبال على الوجهات الترفيهية، خاصة مع تزامنها مع اعتدال الطقس في أكتوبر.

ويمنح قرار الحكومة بترحيل موعد إجازة السادس من أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر 2025 العاملين عطلة ممتدة، تجمع بين الاحتفاء بذكرى وطنية غالية وتوفير فرصة للاستجمام، لتكون بمثابة استراحة مرحب بها قبل دخول الربع الأخير من العام.