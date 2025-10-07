قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
تحقيقات وملفات

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. عطلة طويلة بقرار من رئيس الوزراء

إسراء عبدالمطلب

يشغل موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 اهتمام العاملين في القطاعين العام والخاص في مصر، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار ترحيل موعد الإجازة الرسمية، حيث يترقب الموظفون الحصول على أيام راحة ممتدة بعد موسم الصيف وأعياد العام.

قرار ترحيل الإجازة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بترحيل موعد إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة من الإثنين 6 أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر 2025.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وبموجب هذا القرار، يستفيد الموظفون من عطلة ممتدة تصل إلى 3 أيام متتالية تبدأ من الخميس 9 أكتوبر بمناسبة إجازة أكتوبر، تليها عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة 10 أكتوبر والسبت 11 أكتوبر.

أيام العطلات الأسبوعية الرسمية في أكتوبر 2025

يتضمن شهر أكتوبر 2025 8 أيام عطلة تشمل يوم الإجازة الوطنية المقررة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

وفيما يلي جدول الإجازات:

الإثنين 6 أكتوبر 2025: إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تم ترحيلها إلى الخميس 9 أكتوبر).

  • الجمعة 11 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.
  • السبت 12 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.
  • الجمعة 17 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.
  • السبت 18 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.
  • الجمعة 24 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.
  • السبت 25 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.
  • الجمعة 31 أكتوبر 2025: عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

بحسب الخريطة الزمنية للعطلات الرسمية، تعد إجازة السادس من أكتوبر آخر الإجازات الوطنية الكبرى المتبقية خلال عام 2025. وهي مناسبة وطنية تحيي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي حققها الجيش المصري عام 1973.
وتأتي هذه الإجازة كفرصة للموظفين والعاملين للحصول على قسط من الراحة قبل نهاية العام واستئناف جدول العمل المعتاد.

أهمية الإجازة للموظفين

يشكل ترحيل الإجازة إلى الخميس فرصة للعاملين للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد لثلاثة أيام، ما يسهم في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية بعد فترة عمل مزدحمة خلال الصيف.
كما تساهم هذه العطلة في تنشيط قطاع السياحة الداخلية والإقبال على الوجهات الترفيهية، خاصة مع تزامنها مع اعتدال الطقس في أكتوبر.

ويمنح قرار الحكومة بترحيل موعد إجازة السادس من أكتوبر إلى الخميس 9 أكتوبر 2025 العاملين عطلة ممتدة، تجمع بين الاحتفاء بذكرى وطنية غالية وتوفير فرصة للاستجمام، لتكون بمثابة استراحة مرحب بها قبل دخول الربع الأخير من العام.

6 أكتوبر إجازة موعد الإجازة

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

