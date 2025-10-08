قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
أخبار البلد

عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب
عبد الفتاح تركي

يبدأ العد التنازلي لإجازات 2026 مع اقتراب نهاية العام الجاري، إذ يتزايد بحث الموظفين والطلاب وأصحاب الأعمال حول مواعيد العطلات الرسمية في عام 2026، سواء في القطاعين العام أو الخاص. 

تُعد الإجازات الرسمية فرصة مهمة للراحة ولمّ شمل العائلات، كما تشهد محركات البحث في مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن عدد أيام الإجازات في 2026 وترتيبها على مدار العام.

هل القطاع الخاص إجازة في يوم شيم النسيم؟.. مفاجأة للملايين

مواعيد العطلات الرسمية في 2026

وفقًا لأجندة الدولة الخاصة بالإجازات الرسمية، جاءت العطلات الرسمية لعام 2026 كالآتي:

  • الخميس 1 يناير 2026: رأس السنة الميلادية.
  • الأربعاء 7 يناير 2026: عيد الميلاد الشرقي.
  • الاثنين 19 يناير 2026: عيد الغطاس.
  • الخميس 29 يناير 2026: العيد القومي للثورة والشرطة.
  • الخميس 19 مارس 2026: وقفة عيد الفطر المبارك.
  • من السبت 20 حتى الأحد 22 مارس 2026: إجازة عيد الفطر المبارك.
  • الأحد 5 أبريل 2026: أحد الشعانين.
  • من الخميس 9 حتى الاثنين 13 أبريل 2026: الأسبوع المقدس.
العطلات الرسمية والإجازات
  • الاثنين 13 أبريل 2026: شم النسيم.
  • السبت 25 مايو 2026: عيد تحرير سيناء.
  • الجمعة 1 مايو 2026: عيد العمال.
  • الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عيد الأضحى المبارك.
  • السبت 30 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى المبارك.
  • الخميس 18 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية.
  • الخميس 2 يوليو 2026: عيد ثورة 30 يونيو.
  • الخميس 23 يوليو 2026: عيد ثورة 23 يوليو.
العطلات الرسمية في 2024

عطلات 2026 مدفوعة الأجر

أكدت الجهات الرسمية أن العطلات الرسمية في عام 2026 مدفوعة الأجر بالكامل، وتشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما يُتوقع أن يتم ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، لضمان استفادة أكبر عدد من العاملين والطلاب من أيام الراحة.

إجازة عيد الفطر

عام مكتظ بالعطلات الرسمية

يشهد عام 2026 تنوعًا في المناسبات الوطنية والدينية، بين الأعياد الإسلامية والمسيحية والمناسبات القومية، ما يمنح المصريين فترات متقطعة من الراحة على مدار العام، وسط تفاؤل بأن تكون إجازات 2026 فرصة للتجديد والاسترخاء بعد عام حافل بالعمل والدراسة.

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

الدكتور إسماعيل سليم يحصل على أعلى أوسمة الحكومة الصينية

منتخب مصر

طائرة خاصة تنقل المنتخب غدا إلى أرض الوطن بعد صعوده لكأس العام 2026

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

