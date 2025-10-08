عدد أيام الإجازات الرسمية في 2026 .. تعرف على العطلات للموظفين والطلاب

يبدأ العد التنازلي لإجازات 2026 مع اقتراب نهاية العام الجاري، إذ يتزايد بحث الموظفين والطلاب وأصحاب الأعمال حول مواعيد العطلات الرسمية في عام 2026، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

تُعد الإجازات الرسمية فرصة مهمة للراحة ولمّ شمل العائلات، كما تشهد محركات البحث في مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن عدد أيام الإجازات في 2026 وترتيبها على مدار العام.

مواعيد العطلات الرسمية في 2026

وفقًا لأجندة الدولة الخاصة بالإجازات الرسمية، جاءت العطلات الرسمية لعام 2026 كالآتي:

الخميس 1 يناير 2026: رأس السنة الميلادية.

الأربعاء 7 يناير 2026: عيد الميلاد الشرقي.

الاثنين 19 يناير 2026: عيد الغطاس.

الخميس 29 يناير 2026: العيد القومي للثورة والشرطة.

الخميس 19 مارس 2026: وقفة عيد الفطر المبارك.

من السبت 20 حتى الأحد 22 مارس 2026: إجازة عيد الفطر المبارك.

الأحد 5 أبريل 2026: أحد الشعانين.

من الخميس 9 حتى الاثنين 13 أبريل 2026: الأسبوع المقدس.

الاثنين 13 أبريل 2026: شم النسيم.

السبت 25 مايو 2026: عيد تحرير سيناء.

الجمعة 1 مايو 2026: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عيد الأضحى المبارك.

السبت 30 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو 2026: عيد ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو 2026: عيد ثورة 23 يوليو.

عطلات 2026 مدفوعة الأجر

أكدت الجهات الرسمية أن العطلات الرسمية في عام 2026 مدفوعة الأجر بالكامل، وتشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما يُتوقع أن يتم ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، لضمان استفادة أكبر عدد من العاملين والطلاب من أيام الراحة.

عام مكتظ بالعطلات الرسمية

يشهد عام 2026 تنوعًا في المناسبات الوطنية والدينية، بين الأعياد الإسلامية والمسيحية والمناسبات القومية، ما يمنح المصريين فترات متقطعة من الراحة على مدار العام، وسط تفاؤل بأن تكون إجازات 2026 فرصة للتجديد والاسترخاء بعد عام حافل بالعمل والدراسة.