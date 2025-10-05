قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بدلا من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
وأكد الوزير - في بيان اليوم الأحد - أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وقد أصدرت وزارة العمل اليوم الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة، تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وحرصًا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة قطاعات الدولة تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية منها.
وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات - كلٌ في حدود اختصاصه - بنشر أحكام الكتاب والعمل بمقتضاها ووضعها موضع التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج.

وتقدَّم وزير العمل بأسمى التهاني إلى عمال وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. داعيًا الله أن يعيدها على وطننا الغالي بمزيد من الأمن والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

