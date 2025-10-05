غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

تحل غداً ذكرى 6 أكتوبر المجيدة، والتي تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر كل عام بكل قطاعات الدولة، حيث يوافق غداً الأثنين 6 أكتوبر موعد الإجازة الرسمية، لكن هل غداً تكون عطلة للموظفين والقطاع الخاص أم يتم ترحيل الإجازة؟.

رئيس الوزراء يعلن إجازة 6أكتوبر رسمياً

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ترحيل إجازة 6 أكتوبر

وبحسب القرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، فمن المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر يوم الخميس المقبل نهاية الاسبوع ، بدلاً من غداً الأثنين .

إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين

وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة ، على إجازة 6 أكتوبر يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر بدلاً من غدً الأثنين 6 أكتوبر، وذلك بعد قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع.

إجازة 6 أكتوبر2025 للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، أن الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بدلا من يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وزير العمل

إجازة 6 اكتوبر للبنوك

كما أعلن النبك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر يوم الخميس المقبل والموافق 9 أكتوبر 2025 بمناسبة حرب السادس من اكتوبر، على أن يستأنف الموظفين عملهم العمل صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

اخر إجازة رسمية في2025

وبعد قرار مجلس الوزراء، بذلك تنتهي العطلات الرسمية في مصر2025، وتعتبر إجازة 6 أكتوبر هي آخر إجازة رسمية في العام الجاري، مما يعني أن شهري نوفمبر وديسمبر لن يشهدا أي عطلة رسمية.

رغم ذلك، سيكون هناك أيام راحة أسبوعية للطلاب والموظفين وهما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

اجازة 6 اكتوبر 2025

إجازات شهر أكتوبر 2025

يُتوقع أن يحتوي شهر أكتوبر 2025 على 10 أيام إجازة، تتمثل في إجازة عيد القوات المسلحة بالإضافة إلى أيام عطلات نهاية الأسبوع.

مواعيد الإجازات الرسمية في هذا الشهر ستكون كالتالي: