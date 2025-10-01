قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

رشا عوني

يترقب جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، موعد إجازة 6 أكتوبر، ويتسائلون إذا كانت الإجازة يوم الأثنين أم الخميس، وذلك بعد قرار رسمي من مجلس الوزراء ، خاصة وأنها تعتبر آخر إجازة رسمية خلال الجاري.

رئيس الوزراء يعلن إجازة 6أكتوبر رسمياً

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين

وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة ، على إجازة 6 أكتوبر يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر بدلاً من الأثنين 6 أكتوبر، وذلك بعد قرار ترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع. 

إجازة 6 أكتوبر2025 للقطاع الخاص

كما شمل قرار مجلس الوزراء، إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص، وهي مماثلة للقطاع الحكومي، وهي يوم الخميس 9 أكتوبر بدلاً من الاثنين 6 أكتوبر ، وبذلك يحصل القطاع الخاص على يومي الخميس والجمعة إجازة .

إجازة 6 اكتوبر للبنوك

 اعلن النبك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر يوم الخميس المقبل والموافق 9 أكتوبر 2025 بمناسبة حرب السادس من اكتوبر، على أن يستأنف الموظفين عملهم العمل صباح يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025.

اخر إجازة رسمية في2025

وبعد قرار مجلس الوزراء، بذلك تنتهي العطلات الرسمية في مصر2025، وتعتبر إجازة 6 أكتوبر هي آخر إجازة رسمية في العام الجاري، مما يعني أن شهري نوفمبر وديسمبر لن يشهدا أي عطلة رسمية.

رغم ذلك، سيكون هناك أيام راحة أسبوعية للطلاب والموظفين وهما يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إجازات شهر أكتوبر 2025

يُتوقع أن يحتوي شهر أكتوبر 2025 على 10 أيام إجازة، تتمثل في إجازة عيد القوات المسلحة بالإضافة إلى أيام عطلات نهاية الأسبوع. 

مواعيد الإجازات الرسمية في هذا الشهر ستكون كالتالي:

  • الجمعة 3 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • السبت 4 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • الإثنين 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة، مع توقعات بترحيلها إلى الخميس 9 أكتوبر.
  • الجمعة 10 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • السبت 11 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 17 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • السبت 18 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 24 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • السبت 25 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 31 أكتوبر: إجازة أسبوعية.
اجازة 6 اكتوبر اجازة 6 اكتوبر للقطاع الخاص اجازة 6 اكتوبر للموظفين موعد اجازة 6 اكتوبر اجازات رسمية 2025

