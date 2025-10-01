مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين جراء انهيار مبنى مدرسة إسلامية داخلية في ولاية جاوة الشرقية.





وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن ما لا يقل عن 91 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ما زالوا عالقين تحت الأنقاض بعد مرور يومين على الحادث.





وشارك أكثر من 300 منقذ في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تمكنوا من إخراج بعض الطلاب أحياء. وأشارت التقارير إلى أن المبنى المنهار كان يخضع لتوسعة غير مرخصة.





وتواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.