اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيديو

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

مروج حسني

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين جراء انهيار مبنى مدرسة إسلامية داخلية في ولاية جاوة الشرقية.


 

وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن ما لا يقل عن 91 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ما زالوا عالقين تحت الأنقاض بعد مرور يومين على الحادث.


 

وشارك أكثر من 300 منقذ في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تمكنوا من إخراج بعض الطلاب أحياء. وأشارت التقارير إلى أن المبنى المنهار كان يخضع لتوسعة غير مرخصة.


 

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

إندونيسيا مدرسة إندونيسية انهيار مبني

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

رئيس شركة فورد يهاجم أبل بسبب نظامCarPlay Ultra

فيديو

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

