التعادل ينهي مباراة مانشستر سيتي وموناكو في دوري الأبطال

فشل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على موناكو الفرنسي، بعدما انتهت المواجهة المثيرة بينهما بالتعادل الإيجابي (2-2)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "لويس الثاني" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل اللقاء

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 15 بعد تمريرة متقنة من جفارديول.

رد موناكو سريعًا عبر جوردان تيزيه الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 18 بتسديدة قوية في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

واصل هالاند تألقه وأضاف الهدف الثاني للسيتي بضربة رأسية في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي (2-1).

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح موناكو بعد العودة لتقنية الفيديو، نجح إريك دير في تحويلها إلى هدف التعادل في الدقيقة 91، لتنتهي المواجهة بنتيجة (2-2).

شهد اللقاء استمرار غياب الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التوقف الدولي الأخير.

الأرقام والإحصائيات

سدد لاعبو مانشستر سيتي 17 كرة على المرمى مقابل 6 فقط لموناكو.

الاستحواذ: مانشستر سيتي 71% – موناكو 29%.

التمريرات: مانشستر سيتي مرر الكرة 732 مرة بدقة 94%، مقابل 289 تمريرة بدقة 82% للفريق الفرنسي.

رغم السيطرة المطلقة من فريق بيب جوارديولا، إلا أن موناكو نجح في خطف نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة، ليؤجل حسم الصدارة في المجموعة.