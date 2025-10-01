الخور أسقف بولس ساتي يترأس قداس اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

ترأس سيادة الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، قداس اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك بكنيستها، بشبرا.

وشارك في الصلاة الأب يوحنا مرقس الكرملي، حيث ألقى سيادة الخور أسقف عظة الذبيحة الإلهية، كما أهدى الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، أيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع إلى المدبر البطريركي للكلدان بمصر، كهدية تذكارية، شاكرًا ترأسه لصلاة القداس الإلهي.

وتُنظم الرهبنة الكرملية بمصر، تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، في الفترة من الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، وحتى الثالث من أكتوبر الجاري، استعدادًا لاستقبال عيد القديسة تريزا، معلمة الكنيسة الجامعة.