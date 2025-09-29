الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب توماس رياض، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "كيف نرى الله".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، موصيًا إياهم بضرورة معايشة جميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد راعي الإيبارشيّة لأبنائه وبناته أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.