قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية: الغنى الحقيقي هو ما وضعه الله فينا من وزنات ومواهب

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

ترأس اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي بكنيسة يسوع رئيس السلام الأسقفية بمدينة السلام، بحضور القس فايز نادي، راعي كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي الأسقفية بعين شمس، والراعي الأسبق لكنيسة السلام. ويتولى حاليًا القس سمير داود رعاية الكنيسة.

مواهب الله للإنسان 

تحدث رئيس الأساقفة في عِظته قائلاً: مثل الغني ولعازر مليء بالمعاني الروحية العميقة، فهو يوضح أن الغنى الحقيقي لا يُقاس بما نمتلكه من مال أو ممتلكات، بل بما وضعه الله في أيدينا من وزنات ومواهب، سنُحاسب عليها في النهاية. فكل إنسان، غني أو فقير، لديه عطايا خاصة من الله، والمطلوب أن نستخدمها في الخير.

وأستكمل: إن الغني عاش لنفسه فقط، وأنغمس في الرفاهية ولم يلتفت إلى لعازر الفقير الملقى عند بابه. أما لعازر، رغم ضعفه ومعاناته، لم يتذمر ولم يحمل كراهية أو مرارة، بل عاش بقلب متواضع وهادئ، متمسكًا بالله. المقارنة بين الاثنين قبل الموت تكشف أن قيمة الحياة ليست في المظاهر الخارجية بل في القلب المكرس لله.

واختتم: يوضح لنا المثل بأن بعد الموت اختلف المصير؛ الغني وجد نفسه في عذاب لأنه فقد فرصة التوبة، بينما لعازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، رمز الراحة الأبدية مع الله. وهذا يذكّرنا أن حياتنا على الأرض هي فرصة لنختار: إما نعيش لله أو نعيش لأنفسنا. لذلك يدعونا المسيح أن نتمسك به ونعيش حياة الإيمان.

وفي نهاية القداس توجَّهت الكنيسة بخالص الشكر والتقدير للقس فايز على فترة خدمته وعطائه، مؤكدة اعتزازها بما قدّمه من جهود مثمرة، فيما أعلن رئيس الاساقفة عن تسليم القس سمير داود خدمة الرعاية بالكنيسة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمته الجديدة.

الدكتور سامي فوزي الأسقفية رئيس الاساقفة الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة ترشيفية

تجارية القليوبية: ارتفاع الصادرات لـ45 مليار دولار يدعم الاقتصاد المصري

جانب من الورشة

غرفة صناعة الملابس تشارك بورشة عمل لدول التجارة الحرة الأفريقية

صورة تعبيرية

كيف تسترد مقدمات حجز “بيت الوطن”.. الإسكان توضح

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد