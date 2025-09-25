قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب القس بيتر منير راعيا للكنيسة الإنجيلية بالسنبلاوين

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، احتفال تنصيب القس بيتر منير راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسنبلاوين، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس هاني سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة، والدكتور القس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور وسكرتير اللجنة المفوضة، والقس حاتم فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح، والقس إبرام زكريا، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمحلة، والشيخ سمير خليل، شيخ الكنيسة بالسنبلاوين، إلى جانب جمع من قيادات وأبناء الكنيسة.

وفي كلمته، قدّم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس بيتر منير وعائلته وشعب الكنيسة، ثم وجّه للحاضرين كلمة روحية أكد فيها أن الإيمان لا يقوم على المعرفة السطحية أو المظاهر وحدها، بل على الالتزام بكلمة الله التي تمنح حياتنا قوة وثباتًا في مواجهة التحديات.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي "أن الاكتفاء بالمظهر الخارجي دون الجوهر يشبه ما قاله السيد المسيح عن "القبور المبيضة من الخارج"، التي تبدو جميلة في الشكل بينما تخفي داخلاً فارغًا". موضحًا "أن الحياة الروحية الحقيقية تقوم على الثبات، الذي يمنح الإنسان القدرة على الصمود أمام التجارب، والمرونة للنهوض من جديد، والاستمرار في الرسالة رغم الصعوبات".

واختتم رئيس الطائفة الإنجيلية كلمته بالصلاة أن يمنح الله الكنيسة نعمة الثبات، لتظل حياتها راسخة، وقادرة أن تشهد للمسيح في كل زمان ومكان.

