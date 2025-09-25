تدشين أواني خدمة وأيقونات بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بأسوان

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بأسوان.

صلاة القداس الإلهي

وخلال صلوات القداس دشن نيافته بعض أواني الخدمة والأيقونات القبطية، وسط حضور آباء الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة.

وفي سياق آخر ، عقد مجمع كهنة إيبارشية برج العرب والعامرية، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بكينج مريوط، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها مناقشة لأحوال الخدمة والرعية، ومتابعة لشؤون الإيبارشية المتنوعة، وكيفية تنمية العمل الرعوي والروحي بما يتناسب مع احتياجات الشعب، كما أكد نيافته على أهمية التعاون والمحبة بين الآباء الكهنة، ليكونوا مثالًا حيًّا للرعاية الصالحة والخدمة الأمينة.