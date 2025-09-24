البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية من كنيسة مارجرجس القللي

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، العظة الأسبوعية من كنيسة الشهيد العظي مارجرجس القللي.

يشاركه صلوات العشية التي تسبق العظة الأسبوعية عدد من أساقفة الكنيسة وخورس الشمامسة والخدام.

ومن المقرر أن تُنقل العظة مباشرة عبر القنوات القبطية الفضائية، وكذلك من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة الرسمية.

أهمية العظة الأسبوعية

وتعد العظة الأسبوعية في الكنيسة أحد أهم المنابر الروحية التي يتلقى منها المؤمنون التعليم والإرشاد، فهي لحظة ينتظرها الشعب ليستمع إلى كلمة تحمل المعنى العميق للإنجيل وتربط بين تعاليم الكتاب المقدس وواقع الحياة اليومية.

ومن خلال العظات تقدم الكنيسة غذاء روحيا متجددا يوجه العقول ويثبت القلوب على درب الإيمان.