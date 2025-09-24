البابا تواضروس يستقبل صاحبي النيافة الأنبا مكاري والأنبا أثناسيوس|صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم، صاحبي النيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية، والمشرف الروحي على طلبة الكلية الإكليريكية.

ناقش قداسة البابا مع نيافتهما بعض الترتيبات الخاصة بالكلية الإكليريكية.

كما استقبل قداسته نيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة.

خلال اللقاء عرض نيافته على قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالإيبارشية.