لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، مساء اليوم، من كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللي، ضمن سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وجاءت العظة بعنوان "صفات المحبة" استنادا إلى الأصحاح الثالث عشر من رسالة كورنثوس الأولى.

وشهد اللقاء حضورا لعدد من أحبار الكنيسة، حيث ألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة رحب خلالها بقداسة البابا مؤكدا أن الكنيسة قائمة على الأبوة، وأن ثمار الروح القدس واضحة في خدمته.

تاريخ إيمان ووطنية

كما تخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الكنيسة بعنوان "العلية.. تاريخ إيمان ووطنية"، إلى جانب فقرات ترانيم وكلمات ترحيب من كهنة الكنيسة.

وأشار البابا في كلمته إلى أن كنيسة مارجرجس القللي تحمل ملامح قريبة من كنيسة الملاك بدمنهور التي تربى فيها، مؤكدا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة وطنية تحمل هم الوطن وخدمته عبر العصور.

صفات المحبة

وتناول قداسته ست صفات للمحبة هي: التأنى، الرفق، الاحتمال، التصديق، الرجاء، والصبر، موضحا أن المحبة هي الحياة وأنها لا تسقط أبدا. ودعا الحاضرين للتدريب على قراءة الأصحاح يوميا والعيش بمعانيه.

وفي ختام اللقاء بارك البابا الحاضرين ووزع عليهم هدايا تذكارية.