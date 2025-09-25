نشاط رعوي مكثف لنيافة الأنبا إيلاريون بكنائس كفر الدوار

شهدت إيبارشية البحيرة خلال الأيام الماضية نشاطًا رعويًا مكثفًا، وذلك في إطار الزيارات الرعوية لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية لكل كنائسها، وذلك عقب تجليسه أسقفًا للإيبارشية، حيث زار نيافته بعض كنائس مركز ومدينة كفر الدوار.

وبدأت الزيارة بصلاة القداس الالهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الدوار، وعقب انتهائه تفقد نيافته نشاطات الخدمة والتربية الكنيسة بمراحلها المختلفة، كما تابع نيافته مراحل العمل في بناء الكاتدرائية الجديدة التي تحت الإنشاء.

أمتد نشاط هذا اليوم إلى حضور الاجتماع العام للخدام والخادمات بالكنيسة ذاتها، وألقى نيافته كلمة روحية عليهم، واختتم اليوم بنشاط كشفي سنوي تقيمه الكنيسة لأولادها كل عام.

رسامة شمامسة

وفي اليوم التالي صلي نيافته القداس الالهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بولا بقرية الربعمائة، مركز كفر الدوار، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات رسامة ٣٧ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و١١ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، إضافة إلى رسامة شماسًا واحدًا آخر في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها، وعقب انتهاء القداس الإلهي تفقد نيافته الكنيسة ومنشآتها.