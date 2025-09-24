الأنبا بشارة يلتقي أعضاء اللجنة الأسقفية للدعوات بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، مسؤولي، وأعضاء اللجنة، يومي الثاني والعشرين، والثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم الأول بالصلاة، أعقبها كلمة الأب المطران بعنوان "الدعوة وعام يوبيل الرجاء"، ثم تم تقييم الرياضة الروحية، التي كانت فرصة للشباب للتأمل، من خلال أوقات الصمت، واللقاءات الروحية، بالإضافة إلى مراجعة صلاة تساعية الدعوات، تحت شعار "أنت دعوتني فأنت رجائي".

وبدأ اليوم الثاني بصلاة القداس الإلهي، تلاه، لقاء حول صلاة تساعية الدعوات، وموضوع "محبوب ومدعو ومرسل"، كما تم توزيع المهام، واختيار الشعار، وتقديم الاقتراحات اللازمة.

وفي الختام، أكد نيافة الأنبا بشارة أهمية المشاركة الفعالة للشباب في الرعايا، بالتعاون مع الآباء الكهنة.