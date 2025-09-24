الأوقاف والكنائس.. دورة تدريبية بقومي المرأة للدعاة والقساوسة على القضايا السكانية

في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاثة ، دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية وخاصةً ختان الاناث في ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار " ، تستهدف ٧٥ قيادة دينية (يتم تدريبهم للمرة الأولى) ، وتستمر على مدار ٣ أيام.

وافتتحت التدريب الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، معربة عن تقديرها للتعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد نموذجًا رائدًا في توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي بالقضايا السكانية وترسيخ قيم السلم المجتمعي، عبر التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والنجوع.

وشددت على الدور الحيوي للقيادات الدينية بوصفهم شخصيات مؤثرة ومرجعيات أساسية في المجتمع، مشيرة إلى أهمية تمكينهم من نقل ما يكتسبونه من خبرات ومعارف إلى محيطهم وزملائهم، بما يساهم في نشر الوعي بأهمية تكامل الأدوار داخل الأسرة، كما ثمّنت مبادرة "صحح مفاهيمك" ودورها الفاعل في تصويب المفاهيم المغلوطة وبث الرسائل الصحيحة في وجدان المجتمع.

من جانبه، أكد القس انطونيوس صبحي استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، على أن خطاب القيادات الدينية يجب أن يكون دقيقًا ومدروسًا، وأن تكون الرسائل المقدمة للمجتمع مبسطة وموحدة، وأشار إلى أهمية الحوار التفاعلي خلال الجلسات، كونه يسهم في إيصال المعلومات وفهمها بشكل أفضل، مما يساعد في تغيير الأفكار الخاطئة بطريقة متزنة، كما شدد على أن توحيد الجهود بين الشركاء يسهم في تحقيق تنمية حقيقية للأسرة المصرية.

فيما أكد الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الادارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الاوقاف، على أهمية التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، مشيرًا إلى أن “جلسات الدوار” يعد برنامج فعال لنشر الوعي وتعديل المفاهيم الخاطئة، كما أكد على الدور المحوري للقيادات الدينية في نشر التوعية على مستوى المحافظات، موضحًا أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوعية، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا المرأة، وتعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات، من بينها المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم الفكر المستنير وتعزيز الوعي المجتمعي.