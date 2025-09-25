مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان

احتفلت مساء أمس، راهبات العناية الإلهية، بعيد الطوباوية إميلي جاملان، وذلك بمقر الدير، بالعجمي، بالإسكندرية، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شارك في الصلاة الأب باولو دي سانتو، الرئيس الإقليمي لرهبنة الكلمة المتجسد، والأب طوني الزغندي الساليزياني، مسؤول رعوية معهد دون بوسكو، والأب سيرجيو دانتي.

وقال الأب المطران في عظته: لقد اختار الرب أشخاصًا مثل الطوباوية إميلي جاملان، ليُرينا أنه يعتني بالفقراء، وأن العناية بهم تؤدي إلى القداسة، وبالتالي فهن يقدمن أنفسهن للكنيسة بأكملها.

ونصلي من أجل أن تستمر هذه الخدمة، وأن يمنحهن الرب دائمًا القوة، والشجاعة، والمحبة لهؤلاء الأخوات، واللواتي يعملن معهن، حيث يوجد العديد من المتطوعين. لنطلب أن تستمر هذه الخدمة بإخلاص ومحبة دائمًا.

وأشار سيادة المطران إلى شعار حياة الطوباوية إميلي جاملان "عليكم أن تعيشوا بتواضع وبساطة ومحبة"، مؤكدًا أن حياتها كانت تشبه حياة الرب يسوع (ابن الإنسان جاء ليَخدم لا ليُخدم ليفدي جماعة الناس كلها).

تضمن الاحتفال أيضًا تجديد الوعد للسنة الرابعة على التوالي لعدد من متطوعي الدير، الذين جدّدوا التزامهم بالسير على خطى الطوباوية إميلي جاملان، في عيش التواضع والبساطة والخدمة بمحبة.