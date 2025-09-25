مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية «AFI»

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، أقيمت فعاليات المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية (AFI) للمرسلات والمكرسات والمكرسين والعلمانيين.

وشهد المؤتمر مشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الذي ترأس صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للمؤتمر بدار الراهبات الكومبونيات بالمقطم، كما التقى المطران مجموعة من المشاركين القادمين من عشر دول مختلفة.

الرسالة برجاء وفرح

تم تنظيم مؤتمر هذا العام ضمن مسيرة يوبيل حجاج الرجاء، مع ربط هذه المسيرة بروحانية الجماعة، والانطلاق إلى الرسالة برجاء وفرح، بالإضافة إلى ربط مسيرة الرجاء بأرض مصر المباركة التي احتضنت العائلة المقدسة.

كما تضمن المؤتمر الحج المقدس إلى عدد من الأماكن التاريخية التي زارتها العائلة المقدسة، بالإضافة إلى زيارة بعض الآثار القبطية والفرعونية.

والجدير بالذكر أن مثل هذه المؤتمرات تُعقد مرة كل أربع سنوات، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم، حيث يتم اختيار دولة محددة لاستضافة هذا اللقاء الدولي (Association Fraternelle Internationale).