فن وثقافة

أحدث ظهور للفنانة هدى رمزي برفقة منال سلامة

هدى رمزى
هدى رمزى
يمنى عبد الظاهر

نشرت الفنانة منال سلامة صورة تجمعها بالفنانة هدى رمزي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرتا خلالها في أجواء ودية لافتة.


 

وعلّقت منال سلامة على الصورة برسالة مؤثرة عن الصداقة، قائلة:

«الصداقة علاقة ما بتخلصش مهما بعدت المسافات»، في إشارة إلى قوة العلاقة التي تجمعها بالفنانة هدى رمزي.

منال سلامة وهدى رمزى


 

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة الطيبة التي تجمع الفنانتين، ومتمنين لهما دوام الود والمحبة

تحدثت الفنانة منال سلامة على الهجوم الكبير الذى تعرضت له ابنتها الفنانة أميرة اديب والذى يعتبر غير مبرر من وجهة نظرها .

وقالت منال سلامة خلال لقاءها فى برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية شيرين سليمان ،  فى المقابل اميرة اديب له جمهور كبير وان جميع شباب جيلها يتابعها بحب وشغف حتى الأمهات يطلبوا ألتقاط الصور معها لمجرد انها والدة اميرة اديب.
منال سلامة: الناس اصبحوا بدون قلب 

وعن الإنتقادات الكبيرة التى واجهتها منذ ظهورها ، قالت منال سلامة ، "الناس بقت بلا قلب من حقك ما تحبنيش كفتانة ، لكن مش لازم تغلط فيا أو تحسسني إنك عايز تهدمني ، حتى فى القران  الكريم قال: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)، يعني ما ينفعش تاخد بنتي بذنب عيلتها .

واستكملت منال سلامة معلقة: “اميرة اديب هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب بالرغم ان محدش ساعدها وانا كنت رافضة دخولها الفن لأنها مهنة قاسية جدا وكنت اتمني تعيش حياتها طبيعية كأم وزوجة بعيد عن توتر وقلق الفن”.

منال سلامة: بنتي عندها ADHD ومازالت فى مرحلة التجربب

وكشفت منال سلامة أن ابنتها تعاني من فرط حركة  (ADHD) ، معلقة: "أميرة موهوبة جدًا، اللي عندهم (ADHD) بيكونوا متعددي المواهب، وهي فعلاً كذلك، بتعزف موسيقى، بترسم، بترقص، بتمثل، وبتغني بطريقتها الخاصة. هي مش مطربة، لكنها بتقدم شو ومازالت فى مرحلة التجريب  لحد سن الثلاثين لحد ما تعرف عايزة تبقى إيه بالضبط .

