طقم ألماس وسيارة مرسيدس وفيلا.. هدى رمزي تكشف حقيقة هدايا أحد أزواجها

علقت الفنانة هدى رمزي، على تصريحات الفنان عمرو سعد التي أدلى بها سابقاً حول قضاؤه العطلة الصيفية في الخارج وأنه يستمع بقضاء وقته بشراء بعض المنتجات في السوبر ماركت كونه يخشى من الجمهور والتفاهم الشديد حوله، قائلة: أنا بالنسبة ليا بتمتع بحب الناس واحده بتعمل مسلسل أو فيلم تقوم تهرب من الناس.. طيب أنا بشتغل ليه؟.



وتابعت الفنانة هدى رمزي حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، بشأن أن أحد أزواجها أهداها طقم ألماس يقدر قيمته بمليون جنيه وقتها وفيلا وسيارة مرسديس ثم أخذ تلك الهدايا بعد الإنفصال وأهدا نفس طاقم الألماس للنجمة ميرفت أمين، نافية ذلك موضحة أن الجمهور بالغ في العطاء والأخذ وهذه أقاويل غير صحيحة نهائياً.

وأشارت الفنانة هدى رمزي، إلى أنها ليست سلعة تباع كما يحب غيرها، فالزواج بالنسبة لها مشاعر وليس تقدر قيمته بالمال، متمنية أنها تتمنى من الله عز وجل الصحة والستر.