موقف كوميدي لـ منال سلامة بسبب "لن أعيش في جلباب أبي".. فيديو

قالت الفنانة منال سلامة، إن السوق الفني مش محتاج أكثر من عشرة من خريجي المعهد العالي للسينما من الموهوبين.

وتابعت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد": مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بيتذاع كل ربع ثانية، أنا مرة في بيروت وداخلة محل أشتري حاجة لقيت بيتذاع وأنا على الشاشة، الست اللي في المحل اتصدمت وجت تتصور معايا.

كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم

وقالت الفنانة منال سلامة، إن زوجها المخرج عادل أديب، من الشخصيات الأحادية، فكل تركيزه في الشغل، قائلة "مدمن شغل".

وأضافت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، عادل أديب لازم يصحى كل يوم يقعد على المكتب ويكتب أفكاره، هو “مكنة أفكاره”.

وأشارت إلى أن عادل أديب مِركِّز في الفن فقط، وهذا يترتب عليه في البيت إني أكون وزيرة المالية في البيت، فأنا كنت شديدة مع ولادي جدا، عشان عادل مش موجود باستمرار.

وتابعت: أنا وعادل ساعات بنعمل تمثيليات على الولاد في طرق التعامل مع متطلباتهم.

وأوضحت منال سلامة، أن كل أولاد الفنانين مبيتفرجوش على شغلهم، دايما ولادك شايفين بابا وماما، اسألي أي فنان هيقولك ولادي مبيفترجوش.

