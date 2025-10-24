منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا

قالت الفنانة منال سلامة، إنها ليست ضد الموهوبين في أي مكان في الدنيا، سواء بلوجزر، أو طلبة جامعة.

وأكدت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد": أنا ضد إني كمنتج آخد البلوجر الفلانية عشان عندها 2 أو 3 مليون، دي كدبة كبيرة.

وأوضحت أن لديها متابعين على السوشيال ميديا، وده مش معناه إنها هتنجَّح العمل، أو المتابعين هيروحوا السينما عشانها.

واشارت منال سلامة، إلأى أن البلوجر لو كان موهوبا؛ فأهلا وسهلا، لكن لو مش موهوب؛ ما تقرفوناش في عيشتنا بقى، وييجوا يتعلموا فينا، وياخدوا فرص ناس قضت من حياتها 4 سنين بيدرسوا تمثيل وفن، وموهوبين أكتر.