منال سلامة: أنا عاشقة السينما.. وعمل لجان التحكيم بدون مقابل.. فيديو

قالت الفنانة منال سلامة، إنها ليست المرة الأولى أن تكون عضوة لجنة تحكيم، منوهة أنها كانت عضو لجنة تحكيم في المسرح القومي، والعام الماضي رئيس لجنة التحكيم في مسرح الشباب بشرم الشيخ.

وأضافت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، أنا بحب لجنة التحكيم رغم أنها مرهقة جدا وهيا بدون مقابل لأن الناس فاكرة إنها لجان التحكيم بتاخد فلوس فهي عمل تطوعي بحت.

وتابعت: بستفيد منه إني بشوف عدد من الأفلام والمسرحيات في وقت قليل جدا، فأنا شاهدت في المهرجان القومي للمسرح شوفت 34 مسرحية والآن 12 فيلم من دول مختلفة.

وأوضحت أنا بتعلم من زمايلي ازاي بشوف السينما، لأني عاشقة السينما رغم إني مشتغلتش سينما كتير لأني عملت فيلمين فقط في حياتي.