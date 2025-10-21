منال سلامة لصدى البلد: أستكمل تصوير أنا أنت.. أنت مش أنا.. والمسلسل مليء بالمفاجآت

قالت الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ صدى البلد إنها تستكمل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "أنا أنت.. أنت مش أنا"، وهو عمل درامي حديث من نوعية الأوف سيزون، يتناول موضوعات الواقع الافتراضي (الميتافيرس) وتأثير السوشيال ميديا على العلاقات الإنسانية والمجتمع.

قالت منال سلامة "المسلسل تجربة مختلفة تمامًا عن أي عمل شاركت فيه قبل ذلك، ويناقش قضايا معاصرة جدًا بشكل شيق ومليء بالإثارة والتشويق، وخصوصًا عالم الميتافيرس الذي أصبح جزءا من حياتنا دون أن نشعر."

وأضافت “العمل يلقي الضوء على إزاي بقت حياتنا أونلاين، وتأثير ده على شخصياتنا، علاقاتنا، وحتى قراراتنا. فيه دراما نفسية واجتماعية قوية، وفيه عنصر خيال علمي بسيط لكنه واقعي، ومليء بالمفاجآت.

وأشارت إلى أن المسلسل يُعرض خارج السباق الرمضاني.

وتابعت "فريق العمل رائع، والإخراج مختلف، وفيه طاقة واضحة في طريقة السرد والتصوير، وأنا سعيدة جداً بالمشاركة في المسلسل ده."

"أنا أنت.. أنت مش أنا" ، يشارك في بطولته منال سلامة، معتصم النهار ، مصطفى ابو سريع ، محمد رضوان ، ليلي عز العرب وغيرهم كثير من النجوم.