منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو

قالت الفنانة منال سلامة، إن زوجها المخرج عادل أديب، من الشخصيات الأحادية، فكل تركيزه في الشغل، قائلة "مدمن شغل".

وأضافت منال سلامة، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، عادل أديب لازم يصحى كل يوم يقعد على المكتب ويكتب أفكاره، هو “مكنة أفكاره”.

وأشارت إلى أن عادل أديب مِركِّز في الفن فقط، وهذا يترتب عليه في البيت إني أكون وزيرة المالية في البيت، فأنا كنت شديدة مع ولادي جدا، عشان عادل مش موجود باستمرار.

وتابعت: أنا وعادل ساعات بنعمل تمثيليات على الولاد في طرق التعامل مع متطلباتهم.

وأوضحت منال سلامة، أن كل أولاد الفنانين مبيتفرجوش على شغلهم، دايما ولادك شايفين بابا وماما، اسألي أي فنان هيقولك ولادي مبيفترجوش.