تسجيل قطعتي أرض لبناء كنيسة ودير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص

أنهى الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لدولة قبرص، إجراءات التسجيل الرسمي لقطعتي أرض باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص بإجمالي ١٥٠٠٠ م²

حيث تم تسجيل إحداها لبناء دير جديد على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بمنطقة نيقوسيا، على مساحة ٨٠٠٠ م².

بينما تم تسجيل قطعة أرض أخرى على مساحة ٧٠٠٠ م² لبناء كنيسة في لارنكا على اسم الشهيد مارمينا العجائبي.

ويعد تسجيل قطعتي الأرض باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خطوة مفصلية في مسيرة الكنيسة القبطية في قبرص، إذ يُمهّد الطريق للإجراءات الرسمية الخاصة بالاعتراف القانوني الكامل بالكنيسة أمام السلطات القبرصية.