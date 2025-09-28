زيارة نيافة الأنبا إيلاريون الرعوية لكنيسة "الصليب والعذراء والشهداء" بكوم الفرج

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة الصليب والسيدة العذراء والشهداء بكوم الفرج، مركز ابوالمطامير، حيث صلى بها نيافته صلاة عشية عيد الصليب، وشاركه الآباء كهنة وخورس شمامستها، وسط حضور شعبي كثيف.

عشية عيد الصليب

وعقب صلاة العشية شاهد نيافته عرض لكورال التربية الكنسية بمراحلها المختلفة، كما كرم المشاركين فى مهرجان الكرازة المرقسية لهذا العام، واختتمت الأمسية الروحية بكلمة من نيافته عن عيد الصليب المجيد، وتفقد نيافته مبنى كنيسة السيدة العذراء وحضانة الكنيسة.

كما صلى نيافته قداس أول أيام عيد الصليب المجيد بالكنيسة ذاتها، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة ثلاثة أيام في الفترة من ١٧ إلى ١٩ توت، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بذات الكنيسة، كما أتم طقس معمودية طفل من أحد أبناء الكنيسة.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٧ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و٢٠ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى رسامة شماس آخر في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس).