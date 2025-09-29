قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مطران الكنيسة اللاتينية يشارك في المئوية الثامنة لنشيد المخلوقات للآسيزي بمكتبة الإسكندرية

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر
ميرنا رزق

بالتعاون بين الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمركز الفرنسيسكاني، ومبادرة أويكوس البحر المتوسط، تم تنظيم مؤتمر دولي حول "نشيد الوحدة في التنوع"، بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب ماسيمو فوزاريللي، الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية في العالم، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

شارك أيضًا بعثة الدبلوماسيين الإيطالية بمصر، والآباء الرهبان والراهبات، والعلمانيين، وهيئات التدريس بالمدارس الفرنسيسكانية، والسادة الأساتذة، والفلاسفة، بالجامعة الحبرية الفرنسيسكانية بروما أنطونيانوم.

استقبل هذا الحدث التاريخي الدولي الهام مكتبة الاسكندرية، منارة المعرفة، وملتقى الحضارات، والثقافات، والديانات، نحو حوار المحبة والسلام، وتبادل بين الشعوب.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة .. المفتي السابق يجيب

هل يأثم من أخر الصلاة عن وقتها وأداها آخر الوقت ؟.. الإفتاء ترد

ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

