مطران الكنيسة اللاتينية يشارك في المئوية الثامنة لنشيد المخلوقات للآسيزي بمكتبة الإسكندرية

بالتعاون بين الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمركز الفرنسيسكاني، ومبادرة أويكوس البحر المتوسط، تم تنظيم مؤتمر دولي حول "نشيد الوحدة في التنوع"، بمشاركة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب ماسيمو فوزاريللي، الرئيس العام للرهبنة الفرنسيسكانية في العالم، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

شارك أيضًا بعثة الدبلوماسيين الإيطالية بمصر، والآباء الرهبان والراهبات، والعلمانيين، وهيئات التدريس بالمدارس الفرنسيسكانية، والسادة الأساتذة، والفلاسفة، بالجامعة الحبرية الفرنسيسكانية بروما أنطونيانوم.

استقبل هذا الحدث التاريخي الدولي الهام مكتبة الاسكندرية، منارة المعرفة، وملتقى الحضارات، والثقافات، والديانات، نحو حوار المحبة والسلام، وتبادل بين الشعوب.